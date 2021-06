Eén vaccin van Pfizer, het andere van Janssen: waarom mag dit in Nederland nog niet?

Man (44) betaalde pubermeis­je 15 euro voor seksshow­tje op film: ‘Ze zei dat ze 19 was’

15 juni De ontmaskering van een minderjarige prostituee krijgt een flink staartje voor Dordtenaar G. S. (44). De man betaalde het destijds 16-jarige meisje voor een seksfilmpje van zichzelf. ,,Ik dacht dat ze 19 was. Anders had ik het contact gelijk gestopt’’, zei de verdachte dinsdag in de rechtbank.