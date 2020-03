Een uitvaart in coronatijd: families moeten soms ‘afschuwelijke keuzes’ maken

Vandaag wordt nog een oogje dichtgeknepen, morgen niet meer. ,,Dat betekent bijvoorbeeld dat er gasten moeten worden afgezegd”, zegt Van Haastert. ,,Daardoor moet je als familie soms afschuwelijke keuzes maken.” Bij de honderd mensen moet ook het personeel worden meegerekend, wat betekent dat het totaal aantal gasten nog lager uitkomt. Een uitvaart in tweeën knippen, is ook lastig. Familie van de overledene mag dan volgens de regels maar één keer aanwezig zijn.

Het schudden van handen of een bemoedigende knuffel tijdens het condoleren van de nabestaanden is volgens de richtlijnen niet toegestaan. ,,We vragen mensen echt om zich daar zoveel mogelijk aan te houden.”

Coronapatiënt

In het geval dat er een coronapatiënt moet worden begraven of gecremeerd, gelden er nog striktere regels. Van Haastert: ,,Er is een aanzienlijke kans dat directe familie van de overleden patiënt ook in isolatie zit omdat zij het virus ook zouden kunnen hebben opgelopen. Ze mogen daarom geen contact hebben met anderen. Dat betekent dat bij de uitvaart alleen die familie aanwezig kan zijn, of juist alleen de andere gasten. Dat is natuurlijk heel moeilijk.”

In Italië werd in een aantal gevallen het lichaam van de overledene aangeboden bij het crematorium, zonder dat er nabestaanden of andere gasten bij aanwezig waren. ,,Dat is helemaal vreselijk. Aan dat soort scenario's willen we in Nederland nog niet denken.”

Niet besmettelijk

De BGNU wil één fabeltje wel de wereld uit helpen: een overleden coronapatiënt is niet meer besmettelijk. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Maar het virus wordt verspreid bij hoesten of niezen, en dat doet een overledene niet meer. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken, meldt de brancheorganisatie. Van Haastert: ,,Bovendien wordt het lichaam gewassen. Wel raden wij mensen aan om hun overleden dierbare niet meer te kussen.”