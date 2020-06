Een troostvierdaagse voor alle liefhebbers om het marstempo vast te houden

Schrijf je inTienduizenden mensen zouden normaal gesproken komend weekend kilometers vreten om zo optimaal te trainen voor het grootste wandelfestijn van de wereld. Dat de Vierdaagse voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is afgelast doet pijn in Nijmegen. De Alternatieve Vierdaagse moet de pijn verzachten.

Wie er nooit tussen heeft gestaan, heeft misschien toch de televisiebeelden op het netvlies: dinsdag, vlak voor vier uur in de ochtend staan de eerste lopers zenuwachtig te wiebelen op hun benen. Als het startschot klinkt, wurmen ze zich door feestende jongeren om daarna vier dagen lang als een lint door de regio te trekken voor de lens van talloze tv-camera's. ,,We hebben het altijd als vanzelfsprekend beschouwd: in de derde week van juli is de Vierdaagse”, zegt marsleider Henny Sackers. ,,Die vanzelfsprekendheid is er niet meer.”

Lees ook ADR Nieuwsmedia en Qmusic steunen De Alternatieve Vierdaagse Lees meer

De invloed van de Vierdaagse is voor Nijmegenaren niet te onderschatten. De schrijver van dit stuk was er niet eens geweest zonder de Vierdaagse, want opa en oma vonden elkaar op het traditionele blarenbal, om maar een voorbeeld van de verbondenheid te noemen. Dat bal groeide langzaam uit tot het grootste gratis festival van Nederland en ontvangt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. ,,Het is een ijkpunt van het jaar", zegt Sackers. ,,Ik krijg van deelnemers kerstkaarten met de tekst: ‘Nog 209 dagen en dan mogen we weer.’ Sommige van hen belden me in tranen op na de afgelasting. Zeg me dat het niet waar is, zeiden ze.”

Quote Sommige vierdaag­selopers belden me in tranen op na de afgelas­ting. Zeg me dat het niet waar is, zeiden ze Henny Sackers, marsleider De Vierdaagse Je moet er verder niet te dramatisch over doen, wil Sackers direct nuanceren. ,,Het is zoals het is en de aanleiding van de afgelasting, het beschermen van de volksgezondheid, geeft reden om het niet te groot te maken. Ik vind het mooi dat er allerlei initiatieven ontstaan om toch nog te blijven wandelen. Dat mensen in beweging blijven, is natuurlijk hartstikke belangrijk.”



De Canadese militairen die over zouden komen naar Nederland hebben hun alternatieve versie van de Vierdaagse in mei al afgerond, om op die manier ook 75 jaar bevrijding te vieren. En ook in Zweden is iets georganiseerd, weet de marsleider.

De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) heeft samen met DPG Media, uitgever van deze krant, in Nederland de handschoen opgepakt om iets te doen voor de mensen die al hard hebben getraind. Van 21 tot en met 24 juli organiseren ze De Alternatieve Vierdaagse. Deelnemers kunnen zich gratis inschrijven en op een zelf gekozen moment 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer lopen, met behulp van een app op de telefoon. Deze krant brengt dagelijks de persoonlijke verhalen van deelnemers. Vanuit radiozender Qmusic loopt dj Jordi Warners mee. Hij doet op verschillende momenten live verslag op de radiozender.

Volledig scherm © Bernd Ritschel ,,Al tienduizend mensen hebben zich hier voor ingeschreven en de reacties zijn louter positief”, zegt Gijs Janssen van De Alternatieve Vierdaagse. ,,De meeste mensen kiezen voor 10 of 20 kilometer, afstanden die normaal gesproken niet bestaan. Maar je moet je niet vergissen in de afstand. Normaal gesproken zijn er natuurlijk allerlei voorzieningen langs het parcours, waar deelnemers hun voeten kunnen laten behandelen bijvoorbeeld. Dat kunnen we nu niet bieden.”