Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, nog steeds

Kijkers ergerden zich mateloos aan zanger uit Ik geloof in mij: ‘Er is een andere Dave dan de Dave die je op tv zag’

15 april Ineens was het stil rond die Nijmeegse volkszanger aan wie zo veel tv-kijkers zich ergerden. In Ik geloof in mij leek hij de omhooggevallen artiest die zijn afkomst was vergeten. Maar dat was Dave van Well niet, zegt Dave van Well nu. Wie is hij dan wel?