Een relatiebreuk is een van de gevaarlijkste fases in het leven van veel te veel vrouwen

coronavirus LIVE | EU: Japanse toeristen niet zomaar welkom, Amerika verplicht vaccinatie ambtenaren

18:44 De Amerikaanse president Joe Biden gaat coronavaccinaties verplicht stellen voor federaal overheidspersoneel, melden Amerikaanse media. Verder melden schoolleiders dat het schooljaar over het algemeen goed is begonnen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.