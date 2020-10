Eén op zes Nederlanders laat coronaregels vallen: ‘Anders dan bij eerste golf’

INTERVIEW Van Dissel: Thuis blijven bij klachten en afstand houden blijft belangrij­ker dan een mondkapje

30 september De nieuwe mondkapnorm is de voorlopige ontknoping van het Nationale Debat over het gezichtsmasker. RIVM-directeur Jaap van Dissel blijft erbij: afstand houden en thuis blijven bij klachten is echt belangrijker. ‘Maar we conformeren ons.’