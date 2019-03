Eén op vijf inbraakslachtoffers krijgt binnen een jaar opnieuw bezoek van dief

De meeste inbraken worden gepleegd in de vakantiemaanden juli, augustus of december. Januari is de ‘veiligste’ maand, zo blijkt allemaal uit nieuwe analyses van het CBS.

In 2017 gaf 12 procent van de bevolking aan dat zij in de afgelopen vijf jaar slachtoffer zijn geweest van woninginbraak of een poging daartoe. Twee procent kreeg daar de afgelopen twaalf maanden mee te maken. De kans op een inbraak is daarmee iets afgenomen ten opzichte van 2012.

Steden

Inwoners van stedelijke gemeenten gaven vaker aan slachtoffer te zijn van woninginbraak dan mensen die in dorpen of op het platteland wonen. Bovendien waren ze vaker voor een tweede of zelfs derde keer slachtoffer van een inbraak. In de niet-stedelijke gemeenten is 16 procent van de inbraakslachtoffers meer dan één keer slachtoffer geweest, in zeer sterk stedelijke gemeenten was dit 28 procent.