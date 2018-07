Een op de vijf Nederlanders zeer gelukkig

Video Olivier Richters is 2,18 meter lang: 'Eindelijk ben ik blij met wie ik ben'

5 juli Als slungelachtige puber ging Olivier Richters gebukt onder zijn lengte. Hoe anders is dat nu, vele bezoekjes aan de sportschool later. The Dutch Giant wordt hij genoemd. Onzekerheid maakte plaats voor zelfvertrouwen. En: het witte doek lonkt.