Een op de vijf kalfjes binnen twee weken dood

Dat kalveren soms in dramatische omstandigheden ter wereld komen, blijkt uit inspectierapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over dierenwelzijn, die in bezit zijn van RTL Nieuws. Er is al jaren sprake van een ongekend hoge kalversterfte. Zo gingen er, van de in totaal anderhalf miljoen geboren kalveren in 2018, 200.000 kalveren binnen twee weken dood.