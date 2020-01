Eén op de drie weet het zeker: Grootste deel Nederland over 100 jaar onder water

Songfesti­val­nieuws in de Ochtend Show to go

27 januari Het Songfestival is pas in mei, maar de koorts stijgt morgen in Rotterdam nog een paar graden met de opening van het officiële Songfestivalseizoen. Op het stadhuis van de havenstad vindt de overdrachtsceremonie van Israël naar Nederland plaats. Verslaggever Eefje Oomen is in de studio om te vertellen over de ceremonie.