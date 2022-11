Eén op de drie artsen bedreigd of geïntimideerd: ‘M’n familie was bezorgd, ik was hyperalert’

Man (31) die door politieko­gels omkwam in Arnhem stond bij eigen auto, waarin hij leefde en sliep

De 31-jarige Arnhemmer die op 26 oktober om het leven kwam door een politiekogel, leefde en sliep in de auto die hij volgens de politie aan het kraken was. Van inbraak in die auto lijkt - achteraf gezien - geen sprake, zo melden verschillende goed ingevoerde bronnen aan De Gelderlander.

