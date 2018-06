Een moeilijke keuze voor de IND: is Abdul een Rohingya of niet?

De massamoord op de Rohingya in Myanmar is een van de grootste vluchtelingendrama’s van de afgelopen jaren. Dus wat doe je in Nederland met een asielzoeker die zegt dat ie een Rohingya is, maar dat niet kan bewijzen?

,,Ik ben geboren in Myanmar en ik heb mijn land verlaten toen ik 3 jaar oud was. Ik weet niet of ik een familienaam heb. Ik kan mijn naam niet opschrijven, want ik kan niet lezen en schrijven'', vertelt Abdul Ali (nu 28) in de zomer van 2016 aan een ambtenaar van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Het staat in de verslagen van zijn verhoren op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Abdul behoort, zo vertelt hij, tot de Rohingya, een vervolgde moslimminderheid in Myanmar.

De IND-ambtenaar: ,,Weet u in welke plaats in Myanmar u gewoond heeft?''

Abdul: ,,Nee.''

De IND-ambtenaar: ,,Met welke reden is uw vader met u en uw broers naar Bangladesh gereisd?''

Abdul: ,,Omdat wij islamieten zijn, hebben de boeddhisten ons aangevallen. Daardoor is mijn moeder overleden. Ik weet niet precies wat er allemaal is gebeurd. Toen heeft mijn vader ons meegenomen naar Bangladesh.''

De IND-ambtenaar: ,,Wat weet u van Rohingya?''

Abdul: ,,Ze dragen een overhemd, meer weet ik niet, ik was 3 jaar toen ik van mijn familie ben gescheiden, dit is alles wat het gezin dat me opvoedde me verteld heeft.''

De IND-ambtenaar: ,,U vertelt dat uw vader u daar naar een ander gezin heeft gebracht. Bent u geadopteerd?''

Abdul: ,,Ja.''

De IND-ambtenaar: ,,Zijn er documenten van uw adoptie?''

Abdul: ,,Nee.''

De IND-ambtenaar: ,,Wilt u nog iets toevoegen?''

,,Ja. Ik weet niet wie ik ben. Ik kan mijn adres niet zelf opgeven. Ik ben bij andere mensen opgegroeid, wat zij tegen mij hebben gezegd, is wat ik weet. Ik ben hier gekomen als vluchteling en wil hier een nieuwe identiteit krijgen en ik wil hier naar school gaan, zodat ik tenminste mijn naam kan opschrijven en verder kan leven.''

De verhoren van Abdul beslaan 32 A4'tjes. Maar helderheid scheppen over wie hij is, doen die velletjes niet. Het verhaal van Abdul is een voorbeeld van de moeilijke beslissingen die een Nederlandse asielambtenaar vaak moet nemen. Gelooft hij het schrijnende verhaal en vertrouwt hij de asielzoeker op zijn (in dit geval) bruine ogen? Of wijst hij het verzoek af, wat mogelijk inhoudt dat hij iemand terugstuurt naar een land waar zojuist een massamoord op zijn geloofsgenoten heeft plaatsgevonden? Of naar een illegaal bestaan in Nederland?

Het verhaal van Abdul, volgens Abdul, in een alinea samengevat. Geboren in Myanmar, waar de Rohingya al jarenlang worden onderdrukt en vervolgd door de boeddhistische meerderheid. Op zijn 3de na de moord op zijn moeder met zijn vader en broers naar buurland Bangladesh gevlucht. Daar, na een kort verblijf in een vluchtelingenkamp, ondergebracht bij een pleeggezin, omdat zijn vader niet voor hem kon zorgen. In dat gezin was hij een soort huisslaaf die boodschappen moest doen en gras moest maaien voor de koeien. Hij wordt gekleineerd en geslagen met hete, ijzeren stokken. De littekens staan nog op zijn armen. Op zijn 17de, of 18de, gaat hij ervandoor. Via een smokkelaar belandt hij in Pakistan. Daar werkt hij drie jaar om de smokkelaars (‘maffia’) terug te betalen. Daarna in Iran (vijf jaar) hetzelfde verhaal. Uiteindelijk reist hij via Turkije en Griekenland met de grote vluchtelingenstroom van dat moment mee naar West-Europa. Eind 2015 belandt Abdul in Nederland.

Volledig scherm Litteken op de arm van Abdul, volgens eigen zeggen het gevolg van mishandeling door zijn pleegouders in Bangladesh. © Koen Verheijden

,,Sindsdien staat zijn leven in een soort pauzestand'', zegt zijn vriend Sean Holland uit Rosmalen. Sean ontmoette Abdul toen die laatste vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar het tijdelijke azc in Rosmalen was verplaatst. Het was op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. De Brabander ging bij het azc in zijn woonplaats kijken. ,,Uit interesse. En om wat spullen te brengen.''

Sean en zijn vriend Denny Romanov ontmoeten er Abdul, die in de loop van de jaren een beetje Engels heeft geleerd. ,,We hadden een klik. We hebben hem thuis bij Denny uitgenodigd. Nu is hij een vriend geworden. Ook nadat hij vanuit Rosmalen naar het azc in Weert moest, komt hij nog steeds op bezoek.''

IND: ongeloofwaardig

Sean en Denny helpen Abdul nu ook om in Nederland te kunnen blijven. Dat wordt niet makkelijk, want zijn asielaanvraag werd afgewezen door de IND. Die dienst acht het verhaal van Abdul ‘ongeloofwaardig’; zo kan hij niet met documenten aantonen dat hij uit Myanmar komt én spreekt hij de taal van het land niet. En een document dat hij wel heeft, uit een vluchtelingenkamp uit Bangladesh, is onduidelijk.

Wie zijn de Rohingya? De ongeveer 1 miljoen Rohingya-moslims in Myanmar worden al jarenlang onderdrukt door de landelijke overheid, duizenden leven al sinds de jaren tachtig als vluchteling in Bangladesh. Nadat Rohingya-militanten in augustus 2017 enkele politieposten aanvielen, reageerden het leger en boeddhistische milities door Rohingya-dorpen op grote schaal plat te branden en de bewoners aan te vallen. Daarbij vielen zeker 6700 doden, honderdduizenden Rohingya vluchtten naar Bangladesh en wonen daar nu in grote kampen.

Abdul ging in beroep tegen de uitspraak. Dat hij geen documenten heeft, klopt, maar daar kan hij niets aan doen, stelt hij. En hij spreekt inderdaad geen Birmees (de taal van Myanmar), maar alleen Bengaals, de taal van Bangladesh. ,,Ik was nog maar 3 toen we zijn gevlucht.'' Hoe hij dan überhaupt weet dat hij tot de Rohingya behoort? ,,Dat heeft mijn pleeggezin me altijd verteld, ze treiterden me daar ook mee.''

De rechtbank gaf Abdul gelijk en vond dat de IND haar zaak beter moest onderbouwen. Waarop de IND weer in beroep ging en op 20 april van dit jaar gelijk kreeg bij de Raad van State. Drie dagen later kreeg Abdul een brief van zijn advocaat, waarin staat dat hij is uitgeprocedeerd. In een volgende brief, van de IND, zal waarschijnlijk staan dat hij binnen drie maanden het azc in Weert, waar hij nu woont, én Nederland moet verlaten.

Volledig scherm Abdul. © Koen Verheijden

Daarom zit Abdul nu aan de eettafel van Denny in een vrijstaande woning in Rosmalen. Omgeven door manshoge vazen en een portret van de Nederlandse koning en koningin. Abdul heeft zijn hele dossier in een plastic tas meegenomen vanuit het azc. ,,Als ik weg moet, waar moet ik dan heen?'' vraagt hij. Naar Myanmar waar Rohingya worden onderdrukt? ,,Naar Bangladesh? Daar ben ik mishandeld en ik word er niet geaccepteerd. Ik heb er ook niemand, ik heb nooit meer contact gehad met mijn vader en mijn broers.''

Sean, die Abdul ‘brother’ noemt: ,,Mensen zien hem als een vluchteling. Maar hij is gewoon een normaal mens, die vrienden om hem heen nodig heeft die hem steunen in het leven. Hij heeft al genoeg pijn en tragedie gekend in zijn leven.''

De twee vrienden zoeken, samen met een nieuwe advocaat, of er nog andere procedures zijn die Abdul in Nederland zouden kunnen houden. ,,We begrijpen heel goed dat er regels zijn, daar ben ik ook voor. Maar als je kijkt naar deze persoon, dan moet hij volgens mij hier kunnen blijven.''

Er zijn maar weinig Birmezen (zoals de inwoners van Myanmar heten) die asiel aanvragen in Nederland: 83 in 2016 en 2017 samen; in dit jaar waren dat er tot en met maart 9. Er is dan ook geen specifiek beleid voor hen, zoals dat er wel is voor bijvoorbeeld Syriërs en Eritreeërs. ,,Maar dat wil niet zeggen dat personen uit Myanmar niet in aanmerking komen voor asiel'', zegt een IND-woordvoerder. Hoeveel van die Birmezen Rohingya zijn en hoe vaak hun asiel aanvraag werd gehonoreerd, kan de dienst niet zeggen.

In 2015 en 2017 kwamen er wel opeens veel Bengalen (inwoners van Bangladesh) naar Europa, zij werkten vaak al jaren onder erbarmelijke omstandigheden als arbeidsmigrant in de Golfstaten en besloten uiteindelijk via Libië naar Europa te komen. Hun asielverzoeken zijn doorgaans kansloos.

Quote Ik wil heel graag hier blijven. Werk en een vrouw zoeken, en dan een gezin beginnen. Abdul

Om asiel te krijgen heeft iemand niet per se documenten over zijn afkomst nodig, stelt de IND. ,,Als de persoon maar aannemelijk kan maken dat hij die niet kan overleggen'', schrijft de woordvoerder. ,,Er is in een asielprocedure geen ‘bewijslast’, maar de asielaanvrager moet wel aannemelijk maken dat hij niet kan terugkeren, omdat hij dan risico loopt op ernstige mensenrechtenschendingen in zijn land van herkomst.'' De IND gaat nooit in op individuele gevallen.