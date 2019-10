Een levenstestament: alles wat je moet weten én doen

En dat klopt. De situatie was anders geweest als Lenie een levenstestament zou hebben gehad, waarin ze Mieke had aangewezen als vertrouwenspersoon. ,,Wanneer iemand zonder levenstestament wilsonbekwaam wordt, kan het gebeuren dat iemand zich opwerpt’’, zegt Jolande van Loon, notaris bij Ploum in Rotterdam. ,,Of dat de rechter iemand aanwijst - en dat kan dan iemand zijn die je zelf niet zou hebben gekozen.’’



Maar weinig mensen weten wat een levenstestament is, laat staan dat ze er zelf één hebben. Van Loon: ,,Misschien is de term wat ongelukkig gekozen. Mensen verwarren het met een gewoon testament. Ze denken: dat is iets voor als ik er niet meer ben. Maar een levenstestament is er juist voor als je er nog wél bent, maar je niet meer in staat bent voor je eigen belangen op te komen. De vraag is: wie heeft dan de regie?’’



Wat is een goed moment om een levenstestament op te stellen? Van Loon: ,,Mensen die daarvoor komen, zijn altijd wel door iets getriggerd. Iemand heeft bijvoorbeeld in zijn directe omgeving meegemaakt hoe het kan misgaan. Het is moeilijk om met z’n allen rond een bed te staan en geen idee te hebben van wat degene in het bed wil. Meestal ligt het omslagpunt na de vijftig jaar - dan gaan mensen over dit soort zaken nadenken. Als je bijvoorbeeld ondernemer bent met een succesvol bedrijf, is het je verantwoordelijkheid tegenover iedereen die met je bedrijf te maken heeft dat je dit soort zaken goed regelt.’’