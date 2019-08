Een leuk introductiefeest, óók voor jongeren met een migratieachtergrond

Steeds minder mensen blijven thuis voor zorgtaken

0:43 Het aantal mensen dat thuisblijft om voor het gezin of huishouden te zorgen, is in ruim tien jaar tijd met bijna een derde afgenomen. In 2018 waren er 211.000 vrouwen en 12.000 mannen die vanwege zorgtaken niet konden of wilden werken. In 2008 ging het om 305.000 vrouwen en 8000 mannen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.