Eén klap op Bevrijdingsdag en Younes (25) is een kasplantje

Wat een relatief onschuldige ruzie lijkt, ontaardt in een drama. Younes is buiten bewustzijn. Waar de verdachte 21-jarige Zwollenaar die de klap uitdeelde na twee dagen weer op vrije voeten is, belandt Younes in een strijd om zijn leven. ,,Hij is vrijwel meteen in coma geraakt. In de weken erna is vier keer geprobeerd hem te ontwaken,” vertelt het familielid. ,,Hij heeft een schedelbreuk en hersenbloedingen. En later een infarct er overheen. Een deel van zijn schedel is weggehaald en moet nog worden teruggeplaatst. Hij heeft nu een soort helm op. Het is verschrikkelijk om hem nu te zien.”