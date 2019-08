Een kind dat voor het eerst voetbalplaatjes steelt, wat doe je daarmee?

CommentaarJonge ‘boefjes’ worden straks in heel Nederland niet meer in de cel gezet. Ze krijgen een ‘vermanend’ gesprek. Goed idee?

‘Krijgen ze dan ook nog een snoepje mee naar huis?’ Sceptische reacties volop toen de politie in Twente vorig jaar besloot met jonge boefjes een vermanend gesprek te voeren in plaats van ze in de cel te stoppen. Maar zie, gisteren werd bekend dat dit ‘gepamper van jonge criminelen’ landelijke navolging krijgt. Het werkt namelijk. Geen van de 120 kinderen die werden betrapt en bestraffend werden toegesproken, is sindsdien in de fout gegaan.

Ging het bij dit project eigenlijk wel om criminelen? Tuig dat scooters steelt, jongemannen die zich vergrijpen aan meisjes, uiteraard moeten die passend worden gestraft. Maar kinderen die voor het eerst voetbalplaatjes stelen, of een telefoonhoesje, wat doe je daarmee?

Agenten hadden er moeite mee huilende kinderen in de cel te zetten, waar ze dan urenlang zaten totdat er een advocaat kwam om bij het verhoor te zijn. Terwijl die kinderen toch vooral moet worden ingeprent dat ze dit nóóit meer doen. In de nieuwe aanpak worden de ouders op de hoogte gebracht en volgt binnen een week een zogenoemd reprimande-gesprek. Op het bureau of bij de mensen thuis, wat de politie weer inzicht geeft in hoe het daar is.

Quote Waar het oordelen begint, stopt het denken

De minderjarige wordt wél in het politiesysteem geregistreerd, zodat bij een eventuele tweede aanhouding meteen duidelijk is dat de tijd van praten nu voorbij is.

De afkeurende reacties bij aanvang van het Twentse project pasten bij het gevoel dat Nederland zacht straft in vergelijking met andere landen. Maar zo soft is de Nederlandse rechter helemaal niet. Sinds een wetswijziging in 2012 wordt veel minder vaak alleen een taakstraf opgelegd. Ook zitten gevangen in Nederland vaak langer. Bij levenslang volgt pas na 25 jaar een herbeoordeling, in Duitsland en België is dat ‘al’ na 15 jaar.