Een kijkje bij de klachtenlijn LAKS: van luidruchtige grasmaaier tot fout in havo-examen Duits

Bij de organisatie achter de klachtenlijn, die is gevestigd in een onopvallend pand in hartje Utrecht, is het een drukte van belang. Tientallen scholieren in felblauwe shirtjes zitten er klaar om klachten van leerlingen over de examens in ontvangst te nemen. Die komen via alle denkbare communicatiekanalen binnen, want gedupeerden kunnen bij deze vierendertigste editie tegenwoordig allang niet meer alleen bellen met het LAKS.