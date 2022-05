Een jaar met Oleg, dakloze arbeidsmigrant: ‘Alles is kaputt, waarom besta ik?’

Wakker worden met een glimlach is vrijheid voor oorlogs­held Gijs Tuinman

Oorlogsheld Gijs Tuinman (42) streed 13 jaar geleden voor de vrijheid van Afghanen. Donderdag spreekt hij erover tijdens de 5 meilezing in Oss. ,,Je kunt in nog zo’n slechte situatie zitten; het belangrijkste van vrijheid is dat je elke dag wakker wordt met een glimlach op je gezicht.’’

4 mei