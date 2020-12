Een ijsje, nog even stoeien met z’n moeder en toen pleegde Dennis (24) zelfmoord: ‘De waarom-vraag speelt nog niet’

Soms schrikt Maike Schoonhoven (49) in de donkere nacht wakker en denkt ze dat ze alles heeft gedroomd. Dat het niet waar is, dat Dennis er nog is. Dat hun enige kind nog leeft. ,,Hij komt wel weer thuis, denk ik dan en zie ik hem gewoon het pad oplopen. Die gedachte houd me op dat moment op de been. Terwijl ik natuurlijk weet dat dat niet zo is. Dat doet je brein, die houdt op de één of andere manier vast wat ik niet kan missen. Het is een manier om dit te overleven. Want dat is wat we nu aan het doen zijn: overleven. Het besef dat Dennis er niet meer is, doet zo’n pijn. De gedachte dat hij niet ouder zal worden dan 24 jaar, maakt me intens verdrietig. Toch probeer ik dat nare gevoel om te buigen en te denken: we hebben maar mooi al die jaren mogen deelnemen aan zijn leven.’’