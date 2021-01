Een hek om Bergschenhoek om Britse coronavariant tegen te houden? ‘Het kán helpen’

Januari start koud, grauw en nat met kans op natte sneeuw

4 januari De nieuwe week begint grauw, koud en nat. Op veel plaatsen in Nederland is het vandaag bewolkt en regenachtig. In het zuidoosten van het land is zelfs (heel lokaal) kans op natte sneeuw. In de loop van de dag klaart het op, maar de bewolking blijft overheersen. Het blijft deze week koud, maar de schaatsen hoeven voorlopig niet uit de kast.