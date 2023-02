Een goed feest slurpt geen energie op, het geeft je juist energie

Kritiek op staking streekver­voer tijdens herdenkin­gen oorlog in Oekraïne: ‘Heel pijnlijk’

Een ov-staking op de dag dat de oorlog in Oekraïne een jaar oud is en er grote herdenkingsbijeenkomsten zijn. Vrijwilligers die zich inspannen voor Oekraïners in Groesbeek kunnen er niet over uit, maar de vakbond heeft er geen moment bij stilgestaan.