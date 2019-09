Een dode in Doesburg door koolmonoxide, twee mensen in zorgelijke toestand

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide is een reukloos gas dat ervoor zorgt dat bloed minder goed zuurstof kan opnemen uit de longen. Een lage concentratie kan zorgen voor hoofdpijn en duizeligheid, een grote hoeveelheid kan leiden tot bewusteloosheid of de dood.



Jaarlijks overlijden tien mensen in Nederland aan koolmonoxidevergiftiging, 150 belanden er in het ziekenhuis. Niet goed onderhouden cv-ketels en gaskachels, maar ook afvoerloze geisers kunnen in woningen zorgen voor blootstelling aan koolmonoxide.



Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hebben ongeveer twaalf procent van de Nederlandse woningen afvoerloze geisers waardoor de verbrandingsstoffen niet direct naar buiten worden afgevoerd.