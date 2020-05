Een derde van de leraren vindt heropenen basisscholen ‘onverantwoord’

Ruim eenderde van de basisschoolleraren vindt het onverantwoord om vanaf 11 mei weer voor de klas te staan. Leerkrachten vinden dat het kabinet het RIVM-onderzoek naar de besmettingsrisico's van jongeren had moeten afwachten. Bovendien zijn ze bang zelf besmet te raken of hun leerlingen te besmetten.

Dat blijkt uit representatief onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en deze krant onder 1250 leraren. Bijna een kwart heeft geen vertrouwen in de onderbouwing van het Outbreak Management Team, dat stelt dat er bij kinderen nauwelijks besmettingsrisico’s zijn. ,,Het zit veel leraren niet echt lekker dat de scholen opengaan", constateert onderzoeker Vincent van Grinsven. ,,Ons onderzoek laat zien dat er veel ongemak aanwezig is. Is dit wel het juiste besluit? En waarom heeft het kabinet het RIVM-onderzoek niet afgewacht?”

Dat het kabinet niet heeft gewacht op de resultaten van het RIVM-onderzoek onder verspreiding van het coronavirus in gezinnen, verbaast 69 procent van de leraren. Hoewel meer dan de helft zich kan vinden in het kabinetsbesluit om de scholen te heropenen, vinden ze dat die beslissing te vroeg is genomen. De leraren vinden dat de regering de onderzoeksresultaten had moeten afwachten. Nu voelt een juf zich bijvoorbeeld ‘een proefkonijn’. ,,De basisscholen moeten open, zodat ze even kunnen zien wat er met de besmettingen gebeurt. Ik ben geen seconde bang voor mezelf, maar wel voor collega’s of de kinderen.

Van de respondenten zegt 61 procent (veel) vertrouwen te hebben in het RIVM, 63 procent heeft (veel) vertrouwen in de kabinetsaanpak.

Minder vertrouwen

Het vertrouwen in minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) is met 38 procent een stuk minder. Ook zijn er meer leraren die aangeven géén vertrouwen in de onderwijsminister te hebben, namelijk 28 procent. Ter vergelijking: het aantal leraren dat geen vertrouwen heeft in het kabinet ligt met 12 procent beduidend lager.

Toch staat vanaf 11 mei 93 procent van de leraren gewoon voor de klas. Slechts 4 procent weet al dat ze niet zullen gaan lesgeven, 3 procent twijfelt nog. De leraren die thuisblijven, vallen zelf onder de risicogroep of hebben kwetsbare familieleden. Ook zeggen leerkrachten dat ze bang zijn om besmet te raken.