Een crematorium zonder gas: 'Grote stap voorwaarts'

In haar streven naar 'klimaatneutrale uitvaarten' gaat de verbrandingsoven in een nieuw te bouwen DELA-crematorium in Groningen werken op elektriciteit. Dat is zo'n 20 procent efficiënter dan cremeren met gas. ,,Een grote stap voorwaarts'', meent Dela-directeur Chris Beaulen.

Voor een crematie is gemiddeld 60 kubieke meter aardgas nodig. Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt op jaarbasis ongeveer 1.500 kuub. Elektrisch cremeren is daarmee niet alleen goedkoper, maar ook beter voor het milieu. De nieuwe oven werkt op groene stroom.



,,Door nieuwe ontwikkelingen is elektrisch cremeren efficiënter geworden dan cremeren op gas'', zegt Evert de Niet van Algemeen Belang Dela tegen RTV-Noord. Het streven van de uitvaartondernemer is om in 2030 alle uitvaarten klimaatneutraal uit te voeren.

Waardige crematie

,,Om dat te bereiken, willen we deze grote stap voorwaarts zetten'', aldus Beaulen tegen de NOS. Volgens Dela zullen de nabestaanden niets merken van de overstap op elektriciteit. ,,Het is een waardige crematie, die niet anders verloopt dan die met een gasoven.''

Ook andere uitvaartorganisaties willen van de gasovens af, vanwege de milieuaspecten. Monuta overweegt de techniek in te zetten bij een nieuw te bouwen crematorium in Maastricht en ook Yarden heeft interesse in de nieuwste crematiemogelijkheden.

Locatie toeval

Beaulen zegt dat, ondanks de huidige discussie over de winning van aardgas en het zo snel mogelijk gasvrij maken van (nieuwbouw-)woningen, de keus voor Groningen als eerste locatie toeval is. ,,De problemen rondom de gaswinning zijn natuurlijk hartstikke actueel, maar de techniek is nu beschikbaar gekomen.''



De verwachting van Dela is dat het nieuwe uitvaartcentrum in Groningen eind 2019 operationeel is. Voortaan zullen alle nieuwe ovens elektrisch zijn. De organisatie heeft op dit moment twintig crematoriums in Nederland en bekijkt, bijvoorbeeld bij verbouwing, of die ook de overstap kunnen maken.

Weinig alternatieven

Crematie is in Nederland een veelgekozen uitvaartvorm. Van de bijna 149.000 overledenen in 2016 koos ongeveer 65 procent voor crematie, blijkt uit cijfers van het CBS. Naast begraven of cremeren kent ons land nog weinig alternatieven. Resomeren en composteren zijn niet gebruikelijk of niet toegestaan.

Uitvaartorganisatie Yarden zet zich sinds 2011 in voor acceptatie van resomeren, een techniek waarbij een lichaam in water met kaliumhydroxide wordt opgelost. TNO deed op verzoek van Binnenlandse Zaken een onderzoek naar de techniek. Daaruit blijkt dat oplossen milieuvriendelijker is dan crematie of begraven.

Duurzame uitvaart