Een coronadashboard zou de Randstad en de rest van Nederland economisch gelijk kunnen trekken

De routekaart van de versoepeling gaat per regio verschillen. Een logische keuze van het kabinet, want ook de besmettingen, de ziekenhuiscapaciteit en nog vele andere belangrijke beslisinformatie variëren behoorlijk over Nederland. Waarom zouden we de strengere regels die in de randstad, Brabant en Limburg nodig zijn ook opleggen aan Groningen en Twente waar de cijfers er toch een stuk milder uit zien?



Premier Rutte spreekt ook steeds van ‘het met elkaar verdiend hebben’ van een stapje versoepeling. Maar wat je niet hoort, is dat het ook andersom werkt: aan een stapje versoepeling verdienen we. Letterlijk in dit geval. En dat gegeven leidt mogelijk tot een economisch interessante regionale dynamiek.



Over het algemeen zien we ­wereldwijd een patroon waarin de grote steden, plaatsen met veel economische buzz, hoge huizenprijzen en dicht op elkaar wonende mensen, relatief veel besmettingen te verwerken krijgen. Besmettingen die tot lockdowns leiden en daarmee het economisch verkeer stilleggen met alle nare gevolgen van dien. In Amerika zie je bijvoorbeeld dat de Oost- en de Westkust de haarden van besmettingen zijn. Amerikaanse plaatsen waarin zo’n 25 procent van het nationale bbp wordt verdiend.