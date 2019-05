Een brief aan de moordenaar van mijn broer: heb je weleens aan ons gedacht?

Soms zegt ze tegen zichzelf: ,,Kom op Aal, ’t is nu zeventien jaar geleden en die brief heb je nu honderd keer gelezen.’’ Toch schiet Ali Speksnijder (53) nog steeds vol als ze vertelt over de moord op haar broer Cornelis, in de supermarkt die hij had overgenomen van zijn vader. Op die plek liet hij zeventien jaar geleden het leven. Hij stond nog zo vol in het leven, denkt ze als ze de foto ziet waarop Cornelis bij een kart te zien is. Het was zijn grote hobby.