Een beetje Oranjekoorts kunnen we wel gebruiken in deze tijden

Als volwassen vrouw heb ik nog nooit oranje vlaggetjes opgehangen, maar als kind vond ik het fantastisch. Deed het Nederlands elftal mee aan een EK of WK? Dan was onze straat al weken voor de eerste wedstrijd versierd. Met z’n allen voor de tv en later in de kroeg duimen, juichen en keihard met de échte Hazes meeblèren dat we van Oranje hielden, mooie herinneringen!