Echtpaar laat elkaar ook na 70 jaar lief en leed niet los: zelfs de dood kan Jan en Truus niet scheiden

Halverwege de afscheidsviering vrijdagavond in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum gaat ineens de kaars uit op de kist van Truus Heisterkamp. De kinderen op de voorste rij kijken elkaar aan: ‘Ma meldt dat ze boven is aangekomen’. Ondanks het grote verdriet dat ze in één keer hun beide ouders hebben verloren, verschijnt er een brede glimlach op hun gezichten. Want ze weten het: dit zouden Jan en Truus Heisterkamp helemaal zelf hebben gewild. Hoe bizar ook deze speling van het lot, het is goed zo.