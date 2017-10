Echtpaar gaat zelf achter internetoplichter aan

Zes briefjes

'Mustafa' telde zes briefjes van 50 euro neer en de spelcomputer wisselde van eigenaar. ,,Het viel me al op dat hij behoorlijk wat geld op zak had voor zo'n jonge jongen, want ik schat hem niet ouder dan een jaar of 19'', zegt Steinmann. De dag erop toog het gezin naar de bouwmarkt en wilde de aankopen daar met een van de briefjes van 50 betalen. Dat bleek vals. De vijf andere eveneens.



Daar sta je dan. ,,We wisten even niet wat we moesten. We zijn maar naar het politiebureau in Nijmegen gegaan. Maar de politie had geen tijd om onze aangifte op te nemen. Vrijdagavond konden we terugkomen. Bijna een week later! Mijn man heeft nog tegen de politie gezegd: 'Ik hoop dat jullie hem eerder vinden dan wij'.’’ Het liep anders.