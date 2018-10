Échte herfstweek op komst

In de loop van volgende week wordt het ook overdag flink kouder en dat precies tijdens de herfstvakantie voor veel scholen (Zuid-Nederland was deze week al aan de beurt). Vanaf dinsdag is er kans op regen en de wind trekt soms ook flink aan. De temperatuur in het volgende weekend is overdag nog maar 10 of 11 graden. ,,Dat is zelfs iets onder de normale waarde voor eind oktober (12 graden)”, aldus de weerman.