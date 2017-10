Eberhard van der Laan overleden

Burgemeester Eberhard van der Laan is gisteravond overleden aan de gevolgen van longkanker. Volgens de gemeente stierf Van der Laan gisteravond ,,thuis in alle rust'' op 62-jarige leeftijd. Van der Laan was al enige tijd ernstig ziek.

Eind januari dit jaar maakte hij via een brief aan alle Amsterdammers bekend dat hij uitgezaaide longkanker had. Op 18 september meldde hij zich officieel ziek. ‘Lieve Amsterdammers. Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel.’, schreef hij toen. ,,Het gemeentebestuur en de medewerkers van de gemeente Amsterdam betreuren het verlies van een geliefde burgemeester en leven mee met zijn familie en andere naasten'', staat in de verklaring.

Enorm populair

Van der Laan (1955) was enorm populair als burgemeester van Amsterdam. Na de mededeling over zijn ziekte verschenen er spontaan openlijke steunbetuigingen in de stad. Twee dagen na zijn ziekmelding, werd er voor zijn ambtswoning aan de Herengracht een massaal applaus georganiseerd. Van der Laan was toen al te zwak om naar buiten te komen.

Gedurende zijn zevenjarig burgemeesterschap groeide zijn populariteit door krachtdadig optreden, dichtbij de mensen staan en helder uitgedragen beleid.

Niet alleen het Amsterdamse maar heel het Nederlandse volk sloot Van der Laan in het hart door zijn optreden in het tv-programma Zomergasten waar hij openlijk over zijn ziekte praatte. In veel cafés en zalen in de hoofdstad keken Amsterdammers samen naar het drie uur durende interview. Opvallend was dat hij toen al in de verleden tijd over zijn burgemeesterschap sprak. ,,Het was mooi om te doen”, zei hij onder meer.

Een van de laatste momenten waarin Van der Laan in de openbaarheid trad, was tijdens een bezoek van de koning aan de Amsterdamse Jordaan, begin september. De kwetsbaarheid van de zieke burgemeester was duidelijk te zien toen hij aan de arm van de koning over straat liep. Het iconische beeld dat van het moment werd gemaakt, raakte mensen in het hele land.

Burgemeester

Eberhard van der Laan begon zijn politieke carrière in de jaren 80 als assistent van PvdA-wethouder Jan Schaefer. Naast zijn werk bij de gemeente werkte hij als advocaat bij het mede door hem opgerichte kantoor Kennedy Van der Laan. Van 1990 tot 1998 zat Van der Laan voor de PvdA in de Gemeenteraad, waar hij in 1993 fractievoorzitter werd. In juli 2010 werd hij, na korte tijd minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV te zijn geweest, burgemeester van Amsterdam.

Quote Lieve Amsterdammers. Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel Eberhard van der Laan Van der Laan trouwde in 2004 met Femke Graas en is vader van vijf kinderen, van wie twee uit een eerder huwelijk.