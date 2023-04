E-step in Nederland voorlopig nog illegaal, zelfs branche raadt af er nu een te kopen

In Parijs stemden inwoners dit weekend massaal de elektrische deelsteps uit het straatbeeld, terwijl ze in Nederland nog niet eens legaal rondrijden. Er wordt hier gewerkt aan een wet die volgens minister Harbers in 2025 in moet gaan, maar de branchevereniging ziet daar weinig heil in. ,,Er worden zo veel eisen gesteld dat ik verwacht dat er weinig nieuwe voertuigen op de weg komen.”

In nagenoeg elke stad op het Europese vasteland wemelt het van de e-steps. Ze zijn met een QR-code te huur voor korte afstanden, of mensen schaffen er zelf een aan. In het Nederlandse straatbeeld duiken ze ook steeds vaker op, maar in veruit de meeste gevallen illegaal. Volgens Legaalrijden.nl, dat e-stepbezitters vertegenwoordigt, zijn er in ons land inmiddels zeker 100.000. Op een enkel oud model na zijn ze allemaal verboden, dankzij strenge regelgeving die werd ingevoerd na het dramatische Stint-ongeluk in Oss. In september 2018 kwamen vier kinderen om het leven toen een onbestuurbaar geworden elektrische bakfiets met een trein botste.

Sindsdien is geen enkele elektrische step meer toegelaten. Momenteel wordt gewerkt aan een wet met duidelijke eisen waaraan een step moet voldoen. Minister Harbers van Infrastructuur verwacht dat die in 2025 in kan gaan, al was het aanvankelijk de bedoeling dat de wet dit jaar al zou gelden.

Strenge eisen

Hoewel de officiële instanties nog niets kwijt willen over de inhoud, zeggen voorstanders van de deelsteps al te weten dat de lat veel te hoog ligt. ,,Er worden eisen gesteld waar fabrikanten naar ik verwacht niet aan kunnen voldoen", zegt voorzitter Jochem Beunderman van branchevereniging Doet. Hij noemt punten als een framenummer, richtingaanwijzers, achterwielaandrijving, luchtbanden en schijfremmen. ,,In andere landen moet een voertuig deuggelijk zijn, goed geconstrueerd. En er zijn eisen waar de accu aan moet voldoen. Maar het toch geen specifieke eisen als een verplichte soort remmen.”



Ander verschil dat in bijvoorbeeld België en Frankrijk de e-step gezien wordt als een soort fiets, terwijl het hier een bijzondere bromfiets is. Met bijbehorende dure verzekering.



Beunderman is bang dat steps die voor de internationale markt zijn gemaakt, hier niet verkocht mogen worden. Er zijn wel Nederlandse initiatieven geweest, maar die zijn inmiddels weer op de fles. ,,Door de eisen zagen ze er meer uit als invalidenvoertuigen", stelt Peter Dekker van Legaal Rijden. ,,Niemand koopt die dingen.” Dat voor het vervoer van meerdere kinderen of pakketjes strenge regels komen, snappen de vertegenwoordigers. ,,Maar een e-step, waar je alleen op staat, is niet te vergelijken met een Stint. En kijk eens naar het aantal ongelukken dat met een fiets gebeurt.”

Verkoop niet verboden

Ondertussen is de verkoop van e-steps niet verboden, zolang winkels maar vermelden dat ze niet op de openbare weg zijn toegestaan. Maar aan de hand van regelmatig terugkerende berichten van agenten op sociale media valt op te maken dat veel mensen dit niet weten. Officiële cijfers kan de politie niet delen, maar met enige regelmaat delen agenten waarschuwingen uit, of boetes van minimaal 300 euro.

Alle betrokkenen, ook de Nederlandse overheid, hebben het liefst Europese wetgeving voor lichte elektrische voertuigen. ,,Om de verkeersveiligheid te waarborgen is er behoefte aan eenduidige regelgeving", stelt een woordvoerder van de RDW, de instantie die straks alle steps moet keuren op veiligheidseisen. ,,Maar zolang dat niet is doorgevoerd, worden toelatingsregels nationaal bepaald.” Het is echter de vraag of Europa hier één lijn in kan trekken. Verkeerswetgeving is een nationale taak en de e-steps die nu al in andere landen op de weg rijden voldoen aan Europese veiligheidseisen.

Slecht imago

In die andere landen zijn ze inmiddels door ervaring wijzer geworden. In Parijs rijden al sinds 2018 deelsteps rond, die voor een klein bedrag gehuurd worden. Een deel van de inwoners heeft daar zulke slechte ervaringen mee, dat zondag in een referendum een grote meerderheid voor een verbod stemde. Per september zijn de deelsteps uit het Parijse straatbeeld verdwenen. In de rest van Frankrijk gaan strengere regels gelden: boetes gaan omhoog en gebruikers moeten minimaal 14 jaar oud zijn.

Terecht, vindt Dekker, die de vergelijking maakt met deelscooters in Nederland. ,,Je ziet dat mensen ze echt misbruiken omdat ze niet van henzelf zijn. Als ze's avonds wat willen drinken, pakken mensen zo'n step. Dan krijg je ongelukken.” Het voertuig krijgt daardoor een slecht imago, stelt hij.

Aan de populariteit van eigen e-steps doet dat vooralsnog weinig af. 24.000 mensen ondertekenden inmiddels een petitie voor het toestaan van licht elektrische voertuigen op de openbare weg. En ze verschijnen steeds meer in het straatbeeld. Maar wie nu van plan is een e-step aan te schaffen, kan volgens de branchevereniging tóch beter wachten. Beunderman: ,,Ik vind het vervelend om uitspraken te doen die onze leden geld kosten, maar ik zou wachten tot de wetgeving er is. De voertuigen die nu de weg op mogen, gaan straks echt niet goedgekeurd worden.”