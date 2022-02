E-bikebezitter vogelvrij: diefstal stijgt explosief, aangiftes gewone fietsen halveert

Het aantal diefstallen van e-bikes is in twee jaar tijd met 75 procent toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van de politiecijfers door de Stichting Aanpak Fiets en E-bikediefstal (SAFE). Die vindt dat de politie fietsendiefstal eindelijk eens prioriteit moet gaan geven.

Liefst 22.593 eigenaren van e-bikes deden vorig jaar aangifte van diefstal, circa 25 procent meer dan in 2020. De cijfers zijn inclusief 1908 gevallen van het zwaardere delict ‘gekwalificeerde diefstal’, waarbij de fiets bijvoorbeeld in een schuurtje stond dat is opengebroken of de eigenaar werd beroofd.

Ten opzichte van 2019 ligt het aantal aangiftes zelfs 75 procent hoger. Het werkelijke aantal gestolen stekkerfietsen is nog groter, want niet elk slachtoffer doet aangifte. De diefstal van accu's zit er ook niet bij.

Van de vier grote steden is Utrecht koploper, de politie in de Domstad ontving afgelopen jaar 66 procent meer aangiftes. Rotterdam volgt met 40 procent, in hoofdstad Amsterdam en Den Haag is de toename met ruim 10 procent minder groot. In sommige steden lijkt een e-bike-inbraakgolf gaande, zoals in Zwolle. Het aantal aangiften lag er vorig jaar 2,5 keer hoger dan in 2020.

In West-Brabant is Roosendaal de enige gemeente die boven het landelijk gemiddelde van 1.3 gestolen e-bike per duizend inwoners zit (1.8). Oosterhout zit op 1.3, en Breda 1.1.

Opbrengst voor dieven groot

Tegenover de diefstalhausse van e-bikes staan 44 procent minder aangiftes van gewone fietsen. Slechts 23.733 eigenaren rapporteerden hun rijwiel afgelopen jaar als gestolen.

Dat het dievengilde de aandacht verlegt naar de e-bike is niet vreemd: stekkerfietsen zijn veel duurder en bovendien zeer in trek, zegt Klaas Kregel van het verzekeringsbedrijf van de ANWB. ,,Jaarlijks worden er inmiddels meer e-bikes dan normale fietsen gekocht. De prijs wordt bovendien steeds hoger, de gemiddelde waarde ligt al op 2200 euro per fiets.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De komst van miljoenen e-bikes in het straatbeeld trekt gelegenheidsdieven aan, maar ook criminele bendes. ,,Ze rijden met witte busjes voor, laden de e-bikes in en verdwijnen korte tijd later over de grens”, vertelt Guus Wesselink, bestuurslid en mede-oprichter van SAFE. ,,Vaak richting Oost-Europa, dan vind je ze nooit meer.”