Dwoëny’s hel: iedereen wist het, toch ging het mis

Leeuwinnen leven na upgrade in luxe toe naar WK-finale

15:54 Waar ze voor de eerste groepswedstrijd in Le Havre nog in een betonblok naast het station overnachtten, hebben de Leeuwinnen voor de finale in Lyon een flinke upgrade gehad. De laatste nacht voor de loeispannende wedstrijd van hun leven brengen ze door in ‘Lyon Métropole’, een fors hotel annex congrescentrum met spa, fitnessroom, fonkelend buitenzwembad en, o ja, forse prijzen: een colaatje kost er 6 euro.