Dwars door Nederland gestuurd voor een coronatest: GGD kan grote aantal aanvragen niet aan

Alexander Pleijter uit Haarlem probeerde gistermorgen via coronatest.nl een afspraak te maken voor een test. Hij kon kiezen tussen Amersfoort, Nijkerk en Harderwijk: allemaal dik een uur rijden. Dat zag hij niet zitten. ,,Woensdag had ik het ook al geprobeerd. Toen kreeg ik Heerhugowaard en Purmerend als opties. Toen dacht ik nog: ik wacht wel even tot morgenochtend, dan is er vast plek dichter bij huis.’’

Een foute gok: toen de Haarlemmer later gisterenmorgen opnieuw inlogde, suggereerde het systeem een test in Middelharnis (1 uur en 35 minuten rijden) of Swifterbant (bij Dronten). Hij gaf de moed op.