Duur tripje Amsterdam: toerist heeft nog 2000 euro aan boetes openstaan

Man in busje van glasbe­drijf rijdt in op agenten en daarna over politiemo­to­ren

11 september Een 30-jarige man uit Zaanstad is vanmorgen vroeg in het centrum van Amsterdam met een busje drie keer ingereden op een politiewagen met agenten. Daarna reed hij over twee politiemotoren. De verdachte kon worden aangehouden na het lossen van enkele waarschuwingsschoten en het gebruik van pepperspray, meldt de politie op Twitter.