Dure bomen uit Achterhoekse tuinen gestolen: ‘Het is een plaag’

De lijst van plaatsen waar recent een dure boom is gestolen, wordt alsmaar langer. Na ’s-Heerenberg, Wehl, Loil en Zeddam is ook een palmboom in Doetinchem ontvreemd.



Doetinchemmer Henk Nachtegaal stond gek te kijken toen ongeveer een maand geleden zijn palmboom van 150 euro weg was. De anderhalve meter hoge boom stond in een pot in zijn achtertuin in de Bosstraat. ,,Dit is toch verschrikkelijk? Zoiets verwacht je niet”, zegt hij.