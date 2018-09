Duizenden vuurwerkovertreders vinden waarschuwingsbrief politie op de mat

In de eerste zin van de brief laat de politie er al geen gras over groeien. 'Jouw naam komt voor ons in onderzoek', staat er te lezen. Een derde van de aangeschreven personen is minderjarig. Daarom zijn die brieven geadresseerd aan hun ouders.



Hoewel de tijd van vuurwerk nog ver weg lijkt, is het moment van het sturen van de brief volgens de politie heel bewust gekozen. De handel bloeit in deze tijd van het jaar namelijk weer op. De waarschuwingsbrieven zijn dan ook preventief bedoeld, benadrukt rechercheur Henk van Binnendijk. ,,De personen die deze brief krijgen, kregen het afgelopen jaar te maken met de politie in het kader van illegaal vuurwerk. We hopen dat ze door deze brief afzien van deze illegale bezigheden.''