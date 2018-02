Duizenden tandartsen tegen borende mondhygiënisten

'Vrouw vlucht op sokken naar politie, na klappen van verslaafde vriend'

22:07 De politie in Den Bosch deelt op Facebook een triest verhaal over een slachtoffer van huiselijk geweld. Agente Evelien wil daarmee mogelijke slachtoffers overhalen om over hun ervaringen te praten. Ze beschrijft hoe ze op een natte zondagochtend plotseling een huilende vrouw aan de balie kreeg. Ze was op sokken haar huis uit gevlucht.