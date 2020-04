Duizenden mensen gevraagd om vingerprikje bloed: ‘De monsters stromen nu binnen’

Het RIVM heeft met toestemming van die mensen nog bloed bewaard. Het instituut gaat die mensen vragen om opnieuw bloed af te staan, via een vingerprik. De genodigden ontvangen een korte vragenlijst en een vingerpriksetje. Met het setje moeten ze zelf een buisje vullen met een aantal druppels bloed en dit per post terugsturen naar het RIVM. Ze kunnen het onderzoek dus helemaal thuis doen. ,,Dit bloed kunnen we met elkaar vergelijken. Daardoor krijgen we belangrijke informatie over verspreiding van het virus en opbouw van groepsimmuniteit’’, verklaart het RIVM. ,,We doen dus onderzoek in de periode vóór, tijdens en na de uitbraak van het nieuwe coronavirus.’’



Dit onderzoek wordt de komende 1,5 jaar een aantal keer herhaald. ,,Na elke ronde kunnen we meer te weten komen over de opbouw van groepsimmuniteit in de bevolking’’, licht het RIVM toe. ,,Ook onderzoeken we hoe lang die afweerstoffen in het bloed blijven en of ze van goede kwaliteit zijn. Dan weten we of we ook op langere termijn goed in staat zijn om een tweede infectie tegen te gaan.’’ De resultaten van de eerste ronde worden verwacht in mei.



Hoe snel verwacht hoofdonderzoeker Fiona van der Klis van het RIVM dat de groepsimmuniteit stijgt? ,,Dat weet ik niet, dat vind ik juist zo spannend. De monsters stromen nu binnen. Het aantal mensen dat nu bekend is is maar een topje van de ijsberg. Daaronder zitten mensen die niet getest zijn en nog niet in de statistieken terecht zijn gekomen. Geen idee hoeveel dat er zijn.’’