Duizenden mensen demonstreren tegen coronamaatregelen

Vijf vragen Negatief reisadvies? Organisa­ties bieden gewoon vakanties aan naar oranje gebied

8:06 Een negatief reisadvies voor oranje gebieden is voor de meeste reisorganisaties geen reden meer om boekingen binnen Europa te schrappen. Wie het risico aandurft, kan met een pakketreis naar oranjegekleurde bestemmingen als Spanje of Portugal. ,,We zijn niet langer het braafste jongetje van de klas.’’