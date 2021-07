Duizenden mensen brengen laatste groet aan Peter R. de Vries

Rond 10.45 uur, een kwartier eerder dan gepland, opende Koninklijk Theater Carré de deuren. Veel mensen komen huilend naar buiten, sommigen houden elkaar vast. Volgens een bezoeker leggen sommige mensen bloemen neer bij de witte kist, met daarop rode rozen, en soms ook kaarten. De kist is omgeven met bloemen, van onder anderen de familie van Tanja Groen, RTL Boulevard, de familie van Nicky Verstappen en het advocatenkantoor van de zoon van De Vries, Royce, aldus bezoekers. ,,Die kist, die rozen. Al die foto’s en een portret van hem. Echt heel erg indrukwekkend”, zegt een van hen.

Er worden vandaag veel bezoekers verwacht - precies zoals De Vries zelf graag wilde: ,,Het was een wens van meneer De Vries om veel mensen afscheid van hem te laten nemen”, aldus Hans Bleijerveld, directeur van Team Bijzondere Uitvaarten.

Al sinds 07.00 uur verzamelen zich mensen. Er staan rond 11.30 uur meer dan duizend bezoekers in de rij en er komen steeds meer mensen bij. Veel mensen zijn al vroeg gekomen omdat ze verwachtten dat het erg druk zou worden. Ook het weer speelt een rol. Verschillende mensen willen de voorspelde warmte voor zijn.



De gemeente Amsterdam meldt op Twitter dat belangstellenden rekening moeten houden met een flinke wachttijd. Ook moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden, binnen en buiten. ,,Houd het afscheid zo kort mogelijk. Zo krijgt iedereen de kans een laatste eer te bewijzen”, aldus de gemeente. De gemeente houdt in de gaten hoe alles verloopt en hoe druk het wordt.

‘Hij heeft veel betekend voor ons’

Onder de eerste mensen in de wachtrij zijn twee vrouwen uit Alkmaar, die allebei een witte roos hebben meegenomen. ,,We zijn toch maar vroeg gekomen. Met de vakantie en het mooie weer dachten we dat het erg druk zou zijn”, zegt een van hen. Een andere bezoeker uit Almere komt net aan. ,,Ik vind het belangrijk om hier te zijn vandaag, om nog even langs te gaan.”

Ook de 39-jarige Aafie Kloosterman staat samen met haar man te wachten om Carré binnen te gaan. Kloosterman was de beste vriendin van Marianne Vaatstra, die in 1999 werd vermoord. De Vries speelde een grote rol bij het oplossen van de moord en heeft de familie Vaatstra bijgestaan. Het stel komt uit Zwaagwesteinde, in Friesland: ,,Peter heeft duizenden kilometers afgelegd voor ons, dan kunnen wij deze kilometers ook wel afleggen,” aldus Kloosterman. “Hij heeft veel betekend voor ons, heeft zich jaren ingezet. Die man is goud. We willen nu respect tonen.”

‘Uit respect voor Peter’

,,Ik kom hier uit respect voor Peter”, zegt een bezoeker uit Utrecht. ,,Ik denk dat er nooit meer zo’n iemand als Peter zal komen.” Een bezoeker uit Amsterdam komt om te laten zien dat ze het niet eens is met wat er is gebeurd. ,,Dit kan gewoon niet, dat wil ik laten zien door hier te staan. Het was zo’n bijzondere man, die zoveel over had voor anderen.”

Maaike Huisman, 44, is samen met buurvrouw Ingeborg Berends, ook 44, vanuit het Gelderse Lathum naar het theater gekomen. Om hier op tijd te zijn, hebben ze gister in een hotel in de stad geslapen. ,,Ik ben enorm geschrokken van de moordaanslag,” zegt ze. “Ik heb gehuild als een kind.” Ze vervolgt: ,,Hij heeft zoveel mensen geholpen. Ik vind dat ik hem een laatste eer moet bewijzen.”

Halfstok

Op het stadhuis van Amsterdam hangen de vlaggen woensdag en donderdag, wanneer in besloten kring afscheid wordt genomen van De Vries, halfstok. ,,Hiermee staan we stil bij het afscheid van Peter R. de Vries”, twittert de gemeente. ,,Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie.”

Nederlandse radiozenders draaien donderdagochtend om 11.00 uur tegelijkertijd het nummer A Whiter Shade of Pale van Procol Harum als eerbetoon aan Peter R. de Vries. Onder meer NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, 100% NL, Sky Radio, Radio 538, Radio Veronica, Radio 10 en Qmusic zetten de lievelingsplaat van de overleden misdaadverslaggever aan, melden de zenders woensdagochtend. Ook NPO Radio 4, NPO Radio 5 en SLAM! draaien het nummer.

Misdaadverslaggever De Vries werd dinsdag 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam neergeschoten, na zijn optreden in het programma RTL Boulevard. Hij werd volgens getuigen vier of vijf keer beschoten, volgens de politie van dichtbij. De Vries werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij vorige week donderdag overleed.

Op de avond van de aanslag werden drie verdachten aangehouden, van wie één de volgende dag weer werd vrijgelaten. De andere twee zijn de 35-jarige Pool Kamil E. uit het Gelderse Maurik en de 21-jarige Delano G. die in Rotterdam woont, maar ook een adres heeft in Tiel. Zij blijven de komende negentig dagen in de cel zitten, zo bepaalde de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam afgelopen maandag.

Laatste groet brengen aan Peter R. de Vries in Carré? Dit moet je weten Carré opent de deuren tussen 11.00 en 20.00 uur: mensen die afscheid willen nemen van Peter R. de Vries kunnen dus een groot deel van de dag langskomen. Wel moet rekening worden gehouden met lange wachttijden; er worden veel mensen verwacht. Om de toestroom in goede banen te leiden worden verschillende maatregelen genomen. De familie vraagt daarnaast om het moment van afscheid zo kort mogelijk te houden, zodat er voor iedereen ruimte en tijd blijft om langs te komen. • Belangstellenden moeten volgens de gemeente rekening houden met ‘een flinke wachttijd’ en kunnen de locatie alleen bereiken via de Sarphatistraat. Vanaf daar loopt de wachtrij langs de Amstel. • Een coronatest of vaccinatiebewijs is niet nodig. Bezoekers van het afscheid moeten wel anderhalve meter afstand houden. • In het theater is er geen mogelijkheid om te zitten en kan het warm worden. Het is verstandig om eigen eten en drinken mee te nemen • Tassen mogen alleen mee naar binnen als ze kleiner zijn dan A4-formaat en een dikte van maximaal 10 centimeter hebben. • Foto- en videocamera’s zijn niet toegestaan, mobiele telefoons mogen wel mee naar binnen. Er wordt nadrukkelijk opgeroepen om geen selfies te maken. • Het verzoek is om, in plaats van het meenemen van bloemen, een donatie te doen aan De Gouden Tip, de stichting die De Vries enkele maanden geleden oprichtte • Brieven of andere aandenkens aan De Vries mogen worden achtergelaten in het theater, mits ze niet groter zijn dan A4-fomaat. • Er is een EHBO-post ter plaatse. Ook wordt er toezicht gehouden op de drukte. Mochten er te veel mensen zijn, dan communiceert de gemeente Amsterdam dit via Twitter. • Morgen, op donderdag 22 juli, nemen intimi afscheid van De Vries. Op die dag is het theater alleen geopend voor genodigden.

