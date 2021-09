Duizenden leerlingen zonder schoolboeken door leveringsproblemen bij Van Dijk

Duizenden leerlingen zitten kort voor of zelfs na aanvang van de eerste lessen van dit schooljaar zonder boeken. De reden: Van Dijk Educatie, de grootste leverancier van schoolboeken in Nederland, kampt met personeelstekort, en daardoor zijn de leveringen vertraagd. Op social media regent het klachten.

,,Het was afgelopen schooljaar rampzalig voor de kinderen met thuisonderwijs, gedeeltelijk onderwijs, stevige achterstand in met name het middelbaar onderwijs en nu starten honderden kinderen of meer hun nieuwe studiejaar zonder boeken”, zegt Bert van Rheenen. Het lesmateriaal voor zijn kleindochter is op 16 juli besteld, maar nog niet geleverd. ,,Mailen en bellen heeft geen nut, want Van Dijk is overbelast.”

Komende maandag begint de school van zijn kleindochter weer. Maar nog altijd zijn er geen boeken. ‘Onvoorstelbaar’, vindt Van Rheenen. ,,Ik heb een heel boze mail gestuurd naar de klantenservice. Daar kreeg ik een bericht op van ‘ja, ja, we doen ons best’. Gisteren kreeg ik weer een mail: helaas lukt het ze niet om de boeken te leveren, mógelijk volgende week. Dat hou je toch niet voor mogelijk?”

Van Rheenen is niet de enige. Veel klanten die al in juli hun boeken hebben besteld, hebben nog altijd niets ontvangen. ‘Wij hebben op 13-7 de bestelling gedaan. Het enige waar ze toegang toe heeft is haar online lesmateriaal. We hebben nog tot woensdag de tijd’, zegt één van hen op Twitter. ‘School is maandag 30 augustus begonnen. Het is nu vrijdag, nog steeds geen boekenpakket. Over een week 3 SE’s die meetellen voor eindcijfer examenjaar, maar geen boeken!', schrijft een ander.

Op sommige scholen heeft nog geen enkele leerling de benodigde boeken ontvangen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Pontes Scholengroep in Zeeland, meldt Omroep Zeeland. De koepel heeft onder meer vestigingen in Zierikzee en Goes. In totaal gaat het om 2800 leerlingen die nog zonder lesmateriaal zitten.

De Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, is bekend met de problemen, zegt woordvoerder Stan Termeer. ,,Wij zijn erover met ze in gesprek, en doen er alles aan om het op te lossen. Maar de raad kan ook niet veel meer dan aandringen op snelle levering. Dat er zo veel vertraging is, komt doordat het bedrijf te weinig uitzendkrachten heeft kunnen vinden voor de distributie”, zegt Termeer.

,,Het is seizoensarbeid. In een korte periode moet je veel leveren. Ze hebben nu problemen om voldoende mensen bij elkaar te krijgen voor de distributie. Ook in de horeca zijn er tekorten. Aan de andere kant: je doet dit ieder jaar. Je had wel een beetje voorbereid kunnen zijn. Je kunt het niet alleen afdoen als een gevolg van corona.”

Directeur Natascha van Nieuwsburg wil nog niet reageren op de kwestie, maar zegt dat het bedrijf bezig is met een officieel statement dat aan het eind van de middag volgt. Op social media meldt Van Dijk dat alle mensen worden ingezet voor het inpakken van de pakketten.

Vrijdag stuurde het bedrijf een e-mail naar klanten over de vertraagde levering. ,,Door alle extra inspanningen hebben leerlingen die op tijd vóór 2 september hadden besteld, ook daadwerkelijk het pakket vóór de eerste schooldag ontvangen”, staat daarin. Leerlingen die later hebben besteld krijgen hun boeken uiterlijk drie weken na aanvang van de lessen, meldt de organisatie.

Op social media zei Van Dijk vrijdag dag nog dat het deze week alle pakketten voor de regio Zuid levert. In die regio beginnen maandag de lessen weer; in de andere regio’s zijn de scholen al geopend. In de e-mail die Van Rheenen gisteren ontving, staat evenwel iets anders: ,,Op dit moment zorgen we ervoor dat deze situatie wordt opgelost en alle leerlingen hun leerpakket uiterlijk eind volgende week thuis ontvangen.”

Volgens Termeer is het goed mogelijk dat in de regio Zuid de grootste problemen spelen: ,,Ik kan me voorstellen dat je de eerste en de tweede regio nog wel zo goed en zo kwaad als het gaat kunt bedienen, maar je schuift het probleem dan natuurlijk voor je uit.”

Het is niet de eerste keer dat Van Dijk te laat levert. In 2017 kregen duizenden leerlingen hun boeken ook te laat. De leverancier schatte toen in dat ongeveer 7500 middelbare scholieren hun lespakket niet compleet hadden. ‘Schandalig dat jullie het jaar op jaar niet voor elkaar krijgen’, valt te lezen in één van de vele negatieve Google reviews die het bedrijf ten deel valt naar aanleiding van de leveringsproblemen.

