Duizenden leerlingen minder naar vmbo

De VO-raad en MBO Raad waarschuwden eerder al voor een leegloop op de vakopleidingen. Zij vrezen voor een tekort aan vakmensen voor de arbeidsmarkt. Het is echter ook dit schooljaar niet gelukt de daling te stoppen. Rosenmöller. ,,Er is druk vanuit de maatschappij om een hoger, vaak theoretisch schoolniveau te halen. Praktisch talent wordt in onze samenleving ondergewaardeerd.''



Middelbare scholen zien dat meer kinderen later alsnog een stapje terug moeten doen, omdat ze dat hogere niveau niet aankunnen. De mbo-scholen bereiden zich voor op de komst van meer havisten die hun school niet kunnen afmaken, en van 4-havo doorstromen naar de mbo. Dat zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad. ,,Als blijkt dat havisten toch meer beroepsgericht zijn, komen ze alsnog naar het mbo. We moeten zorgen dat we genoeg lesprogramma's voor ze hebben die aansluiten bij wat ze kunnen.''