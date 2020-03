Duizenden knuffelberen achter de ramen voor kinderen die een ommetje maken

In het hele land staan duizenden beren voor de ramen, zodat kinderen knuffels kunnen zoeken als ze even een frisse neus halen. Na België en Australië is er een Nederlandse versie van de zogenoemde Berenjacht ontstaan. Het spel helpt kinderen in een tijd van corona met buitenspelen.

In twee dagen tijd telt de Facebookpagina Berenjacht in NL duizenden leden. Dat aantal loopt bijna met de minuut op. Op de pagina duiken tal van foto's op van knuffelberen die ergens achter een raam zitten, verspreid over het land. Deelnemers kunnen hun beer aanmelden via een Google Doc. Of beter: konden, want er zijn al zoveel adressen aangemeld dat het document op slot zit. ,,Het kaartje van Nederland kleurt berenbruin", lacht Lizzy Delhey uit Breda. Het bestand kan twintigduizend adressen aan, maar vanochtend waren er al 33.000. En dus kunnen er geen nieuwe beren bij voor de jacht. Wel kunnen mensen zelf de beren neerzetten en zoeken.

Berenjacht is al razend populair in onder meer Australië en België. Het oorspronkelijke idee komt uit het prentenboek Wij gaan op berenjacht van Michael Rosen en Helen Oxenbury. In het boek gaan vier kinderen met hun vader écht op berenjacht, maar ineens staan ze oog in oog met een dier. De knuffeljacht is een stuk minder gevaarlijk. Iedereen die het leuk vindt, kan een beer of andere knuffel voor het raam zetten. Kinderen die tijdens de coronacrisis een frisse neus willen halen, kunnen daar vervolgens een spelletje van maken door beren te spotten. ,,Je wilt niet dat ze met zijn allen in de speeltuin of het bos zitten. Zo kunnen ze toch even naar buiten", zegt Delhey.

Bekijk hier beelden van de berenjacht. Artikel gaat verder onder de video:

Foto's

Bij toeval kwamen ook Petra van der Stelt en Carine de Graaf op het idee om de berenjacht naar Nederland te halen. Ze zetten ongeveer tegelijkertijd - dinsdag - de Facebookpagina Berenjacht in NL op. Daar kunnen ouders en kinderen foto's achterlaten van de beren die ze hebben gespot. ,,Het gaat gigantisch hard", vertelt Van der Stelt. Er zijn zelfs al kleurplaten in omloop waarop de kleintjes kunnen aftekenen hoeveel knuffels ze hebben gespot.

Uitkijken voor Pokémonachtige situaties dus. Een paar jaar geleden gingen hele hordes mensen met hun mobiele telefoons de straat op om Pokémons te vangen. En dat is in een tijd van corona nu net níet de bedoeling. ,,We roepen continu op om de richtlijnen in acht te nemen, dus afstand houden en alleen met het eigen gezin de straat op. Als ik zie dat mensen zich daar niet aan houden, haal ik mijn beer weg. We hopen dat mensen wijs zijn", aldus Van der Stelt.

Overigens is het ook niet de bedoeling dat gezinnen er lekker op uit gaan om overal en nergens beren te spotten. De berenjacht is puur bedoeld als pleziertje voor kinderen die een ommetje moeten maken in de buurt. Delhey: ,,Je kunt mensen beter spreiden als ze een rondje lopen. Op straat is genoeg plek om afstand te houden.”

De berenjacht is in volle gang: