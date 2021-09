Duizenden kilo's zwerfaval opgeruimd: de wereld is een klein beetje schoner

Een woordvoerder van de organisatie in Nederland kan aan het einde van de dag niet precies zeggen hoeveel er is opgeruimd, maar uit het hele land krijgt ze berichten binnen over de ‘score’. Honderden kilo's zwerfvuil die zijn opgeruimd in onder meer Roosendaal, Amersfoort, Etten-Leur, Scheveningen en Noordwijk. In Geldermalsen visten vrijwilligers een tv en een fiets uit het water en op foto’s die ze krijgt van deelnemers is te zien om wat voor vuilnis het gaat: tennisballen, plastic verpakkingen, koffiebekers, ballonnen, blikjes, flesjes, sigarettenpakjes, plastic bakjes van afhaalmaaltijden, doppen en verpakkingsmateriaal van snoepgoed. In Alkmaar waren 26 acties en werd in totaal 260 kilo vuilnis gevonden.