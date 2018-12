Duizenden jongeren willen naar Project X-feest in Katwijk, buurt maakt zich zorgen

Schooldi­rec­teur bedreigd na rel over als piet verklede leerlingen

18:28 De consternatie op de Antoniusschool in Alverna over het al dan niet als sint en piet verkleed naar school mogen komen, is het gevolg van een groot misverstand. Dat meldt schooldirecteur Simone Lemmers. Zij wordt inmiddels bedreigd, vertelt ze aan De Gelderlander.