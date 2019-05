Duizenden groepachters krijgen verkeerd schooladvies na eindtoets

Het gaat om alle andere toetsen dan de centrale eindtoets, voorheen bekend als de citotoets. Van de commerciële toetsen IEP, Route 8, AMN en DIA zijn de toetsadviezen niet goed berekend. Het ministerie en de PO Raad, de koepel van basisscholen, willen nog niet reageren.



Ruim 178.000 leerlingen in het laatste jaar van de basisschool maakten in april één van de eindtoetsen. Meer dan 75.000 legden een commerciële toets af. Van alle groep 8'ers heeft elf procent een te hoog of laag advies gekregen. In de meeste gevallen gaat het om een te hoog advies. Alleen leerlingen die praktijkonderwijs of vmbo basis op hun uitslagenformulier zagen staan, hebben kans dat dat advies te laag is.



Deze fout heeft vooral impact op de leerlingen die een hoger toetsadvies kregen. Hoewel de leerlingen vóór het maken van de toets al een schooladvies van hun meester of juf kregen, kan dat nog worden bijgesteld als ze op de eindtoets hoger scoren. Die leerlingen hoorden op 15 mei de uitslag en waren blij dat ze tóch een beter advies kregen na de toets. Op sociale media zijn de joelende berichten van trotse ouders te vinden. Zij hebben bijvoorbeeld zwart op wit dat hun kind geen vmbo-t maar havo aankan of geen havo maar vwo.