Duizenden bellen naar Vaccinatie Twijfel Telefoon: ‘Meneer is niet tegen vaccinatie, maar is angstig’

,,Vaccinatie Twijfellijn, goedemorgen, met Daantje.”

Stilte.

,,U bent bang voor een ontsteking aan uw hartzakje als u een vaccinatie neemt?”

Stilte.

,,Dat gebeurt in tien op de miljoen gevallen. Maar als u corona krijgt, is het risico veertig op een miljoen, dus dat is vier keer zo groot. Bovendien valt u niet per se in de risicogroep.”

Stilte.

,,Oké, geen probleem. Denkt u er rustig over na.”