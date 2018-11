Duizend mensen bij protestactie tegen failliete ziekenhuizen

Beroering in Drenthe: mensen willen zelf graven naar Willeke Dost

12:14 De wetenschap dat ergens in een weiland in Koekange mogelijk resten van de in 1992 verdwenen Willeke Dost liggen, maakt veel los in Drenthe. Twee mannen hebben de politie een ultimatum gesteld: als jullie voor vrijdag niet gaan zoeken, doen we het zelf.